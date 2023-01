Seleção. Fernando Gomes anuncia Roberto Martinez esta segunda-feira

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, apresenta, esta segunda-feira, o novo selecionador nacional, o espanhol Roberto Martinez.

A FPF agendou conferência de imprensa para as 12h00 para anunciar o nome do sucessor de Fernando Santos, que rescindiu contrato, após o Mundial do Qatar.

O interesse em Roberto Martínez foi noticiado nos últimos dias e no domingo a rádio Cadena Ser garantiu que o treinador estaria esta segunda-feira em Lisboa para fechar os detalhes do contrato.

Roberto Martínez, de 49 anos, era um treinador livre, depois de após o Mundial ter deixado a seleção da Bélgica, que orientou entre 2016 e 2022. Natural de Lerida, o espanhol tem carreira feita, sobretudo no Reino Unido, tanto como treinador, como jogador.

Antes de assumir a seleção belga, treinou Everton, Wigan e Swansea City. Os dois últimos também representou enquanto atleta. Foi ainda jogador dos ingleses do Chester City e do Walsall, do Motherwell, da Escócia, e em Espanha, no início da carreira, jogou por Saragoça e Balaguer.

Agora Roberto Martínez prepara-se para assumir a seleção portuguesa, tendo como primeiro objetivo o apuramento para o Euro 2024. De acordo com a Cadena Ser, o treinador tinha proposta do Everton, da Premier League, mas deu preferência a Portugal

José Mourinho foi apontado ao cargo de selecionador português de forma insistente, no entanto, tem contrato com a Roma até 2024 e o diretor geral do clube italiano já esclareceu que conta com o técnico português para o futuro.

"Não foi a primeira vez que outro clube ou federação se interessou por ele. Quando contratas um treinador como Mourinho, tens de estar preparado para esses tipos de rumores. (...) Sou português, sempre que Portugal muda de selecionador fala-se de Mourinho. Mas contamos que o José continue aqui como treinador da Roma", afirmou Tiago Pinto, em entrevista à "Gazzetta dello Sport", publicada na terça-feira.

A seleção nacional tem o próximo jogo apenas em março, no arranque da qualificação para o Euro 2024. Portugal recebe o Liechtenstein a 23 de março, jogo que marcará a estreia do novo selecionador.