Roberto Martínez não exclui Cristiano Ronaldo da seleção

O novo selecionador nacional, Roberto Martínez, não exclui Cristiano Ronaldo dos seus planos para o futuro, pelo menos para já, apesar de o capitão da seleção jogar, agora, num campeonato periférico.

Na conferência de apresentação, esta segunda-feira, o treinador espanhol, de 49 anos, salienta que "as decisões de futebol têm de se tomar no terreno de jogo" e não no escritório. Por agora, começa o processo de conhecer todos os jogadores elegíveis para a seleção, a começar pelos 26 que foram chamados ao Mundial 2022. Um deles é Cristiano Ronaldo.

"Tenho obrigação de formar a melhor convocatória possível dentro de dez semanas. A partir daqui, quero contactar com todos os jogadores. O ponto de partida são os 26 jogadores da convocatória para o último Mundial. O Cristiano é um deles, é um grandíssimo jogador e tem uma carreira de 19 anos na seleção nacional. Merece essa consideração", sublinha.

Roberto Martínez quer conhecer todos os jogadores que podem entrar na seleção. Tanto a maior estrela do Al Nassr, da Arábia Saudita, como todos aqueles que jogam nos principais campeonatos da Europa:

"Há 54 jogadores nas cinco melhores Ligas com menos de 28 anos. Temos Benfica e Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. É minha responsabilidade dar oportunidade a todos os jogadores e respeitar todos os que já estão na seleção. Cristiano Ronaldo é um deles."