Conversa de Roberto Martínez com Ronaldo é inevitável

Incontornável. Manuel José entende que fosse quem fosse o sucessor de Fernando Santos, na seleção nacional, teria de ter uma conversa com Cristiano Ronaldo. O experiente treinador português entende que é necessário expor a Ronaldo o seu novo papel na seleção e, correndo o risco de falhar nesse missão, Roberto Martínez, que já disse que vai falar com CR7, terá de o abordar de forma frontal, séria e honesta.

"Viesse quem visse, português ou estrangeiro, teria, inevitavelmente, de ter uma conversa séria e honesta com o seu jogador mais credenciado. Depois do que se passou teria de ter uma conversa séria, amiga, tranquila. Fazer-lhe ver que tem de aceitar com naturalidade, se tiver se ser substituído, se tiver de entrar, ou não entrar, durante um jogo, olhando para a idade e para o menor rendimento que tem tido desde há um ano e meio. Ninguém é eterno", afirma Manuel José, em entrevista à Renascença.

O que o técnico português receia é que seja uma conversa "difícil" para manter com Ronaldo, "porque ele tem um ego incrível, que lhe permite fazer todas as asneiras que fez num espaço de tempo tão curto".