Roberto Martínez com acordo para ser o novo selecionador nacional

Roberto Martínez terá um acordo verbal com a Federação Portuguesa de Futebol para ser o novo selecionador nacional, segundo o jornal "The Athletic".

De acordo com a publicação, o treinador espanhol de 49 anos deverá finalizar o acordo com a FPF até ao final da próxima semana.

Roberto Martínez está livre no mercado desde que deixou o comando da seleção da Bélgica, depois do Mundial do Qatar. O espanhol orientou essa seleção durante oito anos e, apesar de não ter conquistado qualquer título, manteve a Bélgica no topo do "ranking" FIFA durante vários anos.

Antes da Bélgica, Roberto Martínez foi treinador de clubes durante vários anos, sempre em Inglaterra: passou pelo Everton, Wigan e Swansea City.

O Mundial 2022 também deixou Portugal sem selecionador. Fernando Santos pagou a eliminação diante de Marrocos, nos quartos de final.



José Mourinho tem sido apontado ao cargo de forma insistente, no entanto, tem contrato com a Roma até 2024 e o diretor geral do clube italiano já esclareceu que conta com o técnico português para o futuro.

"Não foi a primeira vez que outro clube ou federação se interessou por ele. Quando contratas um treinador como Mourinho, tens de estar preparado para esses tipos de rumores. (...) Sou português, sempre que Portugal muda de selecionador fala-se de Mourinho. Mas contamos que o José continue aqui como treinador da Roma", afirmou Tiago Pinto, em entrevista à "Gazzetta dello Sport", publicada na terça-feira.

A seleção nacional tem o próximo jogo apenas em março, no arranque da qualificação para o Euro 2024. Portugal recebe o Liechtenstein a 23 de março, jogo que marcará a estreia do novo selecionador.