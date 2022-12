"Promover uma candidatura contra Portugal será mau para a marca Ronaldo"

Seria "mau para a marca Cristiano Ronaldo" caso o capitão da seleção nacional decidisse apoiar uma candidatura rival à portuguesa para a organização do Mundial 2030.

O jornal espanhol "Marca" revela que Ronaldo tem acordo com a Arábia Saudita para ser embaixador de uma candidatura daquele país em conjunto com a Grécia e Egipto para a organização do mundial de 2030. Uma prova em que Portugal já apresentou candidatura à sua organização, juntamente com a Espanha e Ucrânia. Perante este cenário, poderemos estar perante um conflito de interesses entra a FPF e Cristiano Ronaldo.

Sobre o impacto que teria, se a notícia se confirmar, Bola Branca ouviu Daniel Sá, o presidente do IPAM (Instituto Português de Administração de Marketing), que considera que seria mau para a marca Ronaldo porque levantaria aos portugueses o sentimento de traição.

"Se considerarmos que a presença de Cristiano Ronaldo no campeonato da Arábia Saudita, indiretamente poderá fazer parte da tentativa de promoção do Mundial de 2030, parece-me legítimo e natural que aconteça. Mas se Ronaldo assumir o papel de embaixador dessa candidatura, poderá danificar a sua marca. Porque promover um Mundial contra Portugal não é seguramente uma boa ação do ponto de vista de marca. Será uma espécie de traição, e ainda mais numa candidatura que terá pouca probabilidade de sucesso", assegura.