Seleção agora não. Carvalhal está “100% no Celta”

O treinador Carlos Carvalhal está fora da corrida para o cargo de selecionador nacional.

O técnico chegou recentemente a Vigo e garante estar “100% no Celta”.

“Vou ficar aqui no clube por ano e meio. Estou muito entusiasmado e tranquilo. Acredito muito no projeto, nas ideias do presidente e do Luís Campos”, acrescentou.

Português, que falou na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gernika, para a Taça do Rei, reconheceu, no entanto, que “é um orgulho estar na lista de potenciais candidatos a selecionador”.

A equipa das quinas está sem selecionador nacional desde a saída de Fernando Santos, após o Mundial do Qatar em que Portugal caiu nos quartos de final contra Marrocos.