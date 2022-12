Pauleta e o sucessor de Fernando Santos. “É preciso pensar bem”

Pedro Pauleta, ex-internacional e atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, considera que a sucessão de Fernando Santos na Seleção deve ser bem ponderada.

“[Fernando Santos] É um amigo, uma pessoa de que todos nós gostamos muito, mas agora é preciso pensar bem e esta é uma decisão do nosso presidente [Fernando Gomes]”.

Pauleta falou à margem da entrega de Natal aos utentes da Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, em Ponta Delgada.

No entanto, independentemente de quem seja o novo timoneiro da equipa das quinas, Pauleta não tem dúvidas: “Portugal vai continuar forte, como tem vindo a estar nos últimos anos”.

O técnico Fernando Santos deixou a Seleção após oito anos no cargo depois de Portugal ter caído nos quartos de final do Mundial do Qatar.