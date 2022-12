Presidente que descobriu Mourinho diz que "seria uma lufada de ar fresco para a seleção”

“Era amigo pessoal do pai, pelo que sempre nutri uma grande simpatia pela família. Desejei sempre o maior sucesso para ele”, recorda, em entrevista à Renascença .

O antigo dirigente, de 81 anos, contratou José Mourinho para a primeira experiência como treinador da carreira, no Vitória de Setúbal. Recorda um “rapaz inteligente” e com uma “capacidade acima da média”.

Fernando Oliveira, antigo presidente do Vitória de Setúbal e que contratou José Mourinho como treinador da formação em 1987, sente um “regozijo enormíssimo” por ver o nome do técnico associado à equipa das quinas. É um “nome mundial”, mas que “será sempre de Setúbal”.

Durante os nove anos no cargo, Fernando Santos con(...)

Fernando Santos deixou a seleção na quinta-feira, depois de oito anos no comando técnico. Venceu um Europeu e uma Liga das Nações. A Federação Portuguesa de Futebol já procura novo treinador.

José Mourinho, de 59 anos, é um dos treinadores com mais sucesso na história do futebol, com 26 troféus conquistados na carreira, entre os quais duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa e uma Liga Conferência.

O português tem contrato com a Roma, clube que orienta desde 2021/22. Antes, orientou o Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter de Milão, Chelsea, FC Porto, União de Leiria e Benfica.