Manuel Sérgio. Mourinho só aceitará a seleção se for para “mudar”

O treinador José Mourinho só vai aceitar a seleção portuguesa, caso possa “mudar” e “transformar”. Quem o diz é o professor Manuel Sérgio, docente, filósofo ou mestre do desporto, que o “Special One” classificou um dia como seu “guru”.

Em entrevista a Bola Branca, numa altura em que o treinador de 59 anos estará na linha da frente para suceder a Fernando Santos, Manuel Sérgio fala de uma equipa das quinas em “crise de liderança” e não tem dúvidas.

“José Mourinho será o treinador ideal para a seleção nacional de futebol. A nossa seleção está em crise porque Fernando Santos não pôde ou não deixaram que ele fosse líder”, disse.

Manuel Sérgio acrescenta: “Dá a impressão que o treinador não era quem mandava, quem mandava eram outras pessoas ou pessoa. Isto está errado”.

Manuel Sérgio sugere uma “rutura com determinados hábitos” na equipa das quinas. Sem autorização para a fazer, Mourinho não aceitará o cargo, acrescenta.

Por fim, o professor considera que Fernando Santos foi vítima da incapacidade para manter a relação de forças dentro do balneário nacional.

“Conseguimos, com o engenheiro Fernando Santos, vitórias que o nosso futebol não registava, foi único. A partir de determinado momento, as circunstâncias mudaram e aí ou temos força para colocá-las no caminho certo ou somos levados pela voragem”.

A FPF e Fernando Santos chegaram a acordo para a rescisão de contrato e Portugal procura agora um selecionador. José Mourinho é o nome mais falado para o cargo.