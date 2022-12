"José Mourinho é o treinador ideal para a seleção"

"Para quem está ou esteve no futebol como eu estive 40 anos, é importante que os jogadores acreditem no treinador e reverem-se nele, isso é fundamental por muita qualidade que tenham. Mas o José Mourinho é um treinador exigente e os jogadores teriam de se habituar a esse facto", avisa.

"Conheço bem o Zé [Mourinho] e as suas qualidades, e caso o cargo de selecionador nacional fique vago não me admiraria que Fernando Gomes pudesse escolher o José Mourinho. Ele é um treinador de peso e exigente, poderia ocupar com sucesso o cargo, numa geração magnifica de jogadores que Portugal tem. Nós temos uma plêiade de magníficos treinadores, mas julgo que o José Mourinho era de facto a melhor escolha. Por ser uma figura conhecida a nível mundial, era uma excelente solução", considera.

Álvaro Braga Júnior está convicto de que José Mourinho é o treinador indicado para o lugar de selecionador nacional, caso Fernando Santos não continue. Em entrevista a Bola Branca , o dirigente que abriu a porta a Mourinho para entrar na alta roda do futebol, na altura no Benfica, diz que o atual treinador da Roma poderia ter sucesso no comando da seleção e aproveitar a grande qualidade desta geração de futebolistas.

José Mourinho tem contrato com a Roma, no entanto, Álvaro Braga Júnior diz que se houver interesse por parte da federação em contratar o treinador, Fernando Gomes vai saber negociar com o clube italiano, seja para uma saída imediata, seja para manter funções nas duas equipas.

"No futebol não há nada que não seja negociável, por isso admito que se a federação estiver interessada em José Mourinho, não duvido que poderá tentar chegar a um acordo com a Roma, seja em que termos for. Não sei qual a disponibilidade da Roma para libertar José Mourinho, mas isso é um assunto que será resolvido", assegura.

Sobre o futuro de Ronaldo na seleção, Álvaro Braga Júnior diz que será o que ele quiser, e se chegar Mourinho à seleção, o avançado poderá ver no seu antigo treinador alguém que o ajude a passar esta fase triste na carreira.

"O Cristiano fará aquilo que entender da sua carreira, e o José Mourinho for selecionador, contará ou não com o Cristiano Ronaldo. Olhava para o Ronaldo nos jogos, em especial nos que ficou no banco, e via-o com ar triste. Mas as pessoas não se podem esquecer que ele não fez a pré-época porque lhe morreu um filho, e isso marca qualquer pessoa. Ele faz anos como todos fazemos, mas sendo um excelente profissional, acredito que vai ultrapassar esta fase de tristeza. E Ronaldo poderá encontrar em José Mourinho alguém que o possa ajudar", conclui.



Fernando Santos tem contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 2024, mas a eliminação do Mundial nos quartos de final, frente a Marrocos, poderá determinar a saída antecipada do selecionador.