Seleção feminina alcança melhor "ranking" FIFA de sempre

A seleção nacional sobe um lugar, da 23.ª (que já era a melhor até então) para a 22.ª posição, com 1744,11 pontos (somou 1,86 nos últimos dois meses). Está logo atrás da Suíça, com que empatou no Euro 2022.

O "ranking" continua a ser liderado pelos Estados Unidos, bicampeões do mundo (quatro títulos no total). A Alemanha sobe ao segundo lugar, por troca com a Suécia, que desce para o último lugar do pódio. A Inglaterra, campeã europeia, é quarta classificada e a França fecha o "top-5".

A Coreia do Norte, que não disputa um único jogo há cerca de dois anos, tem o "ranking" congelado e continua na décima posição da tabela.

Portugal prepara-se para disputar o "play-off" intercontinental de acesso ao Mundial 2023. Jogará um particular com a Nova Zelândia, anfitriã do mini torneio e do Campeonato do Mundo, a 17 de fevereiro, e disputará o encontro decisivo frente a Camarões ou Tailândia no dia 22.

Caso conquiste um apuramento inédito para o Mundial, que se disputará na Austrália e na Nova Zelândia, a seleção nacional já sabe que terá pela frente, na fase de grupos, os EUA (bicampeões do mundo e líderes do "ranking" FIFA), os Países Baixos (vice-campeões) e a Taiândia.