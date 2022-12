UEFA premeia Portugal pela capacidade formativa das Seleções

As seleções portuguesas de formação masculino foram distinguidas, esta quinta-feira, pela UEFA, como as melhores a nível europeu dos últimos três anos.

O troféu Maurice Burlaz foi entregue em Nyon, antes dos sorteios da Ronda de Elite 2022/2023 e das Fases de Apuramento 2023/2024, a Joaquim Milheiro, coordenador técnico do futebol de formação da FPF.

Joaquim Milheiro já reagiu à distinção: "Estamos muito felizes pela conquista de um troféu relevante no contexto das Seleções Nacionais jovens no panorama Europeu. Este troféu reflete o que é o desempenho das Seleções Nacionais com competições oficiais - sub-17 e sub-19. Portugal tem conseguido ter um desempenho de excelência e o resultado disso é ocupar o primeiro lugar do ranking na formação jovem masculina”.