Emissão especial da Renascença a partir das 14h00

A Renascença prepara mais uma emissão especial para o Coreia do Sul – Portugal, do Mundial 2022, desta sexta-feira.

Na terceira jornada da fase de grupos, no Qatar, a equipa das quinas volta a defrontar a equipa asiática 20 anos depois.

No auditório da Renascença, na Quinta do Bom Pastor, 100 ouvintes vão assistir à partida e à emissão especial com convidados.

Para o jogo desta sexta-feira, com a Coreia do Sul, o painel no auditório, na emissão especial, será constituído pelos treinadores Silas e Vasco Seabra, o jornalista Rui Miguel Tovar e a participação especial de Daniel Leitão, radialista da Renascença. Os comentadores de jogo são o treinador Leonel Pontes e o comentador João Ferreira.

Para além da emissão rádio, que começa logo depois do noticiário das 14h00, nota ainda para o acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.