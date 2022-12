Coreia do Sul – Portugal. Vinte anos depois do “murro das lamentações”, o reencontro

A seleção portuguesa defronta esta sexta-feira a Coreia do Sul na terceira jornada da fase de grupos do Mundial do Qatar. Portugal já está apurada para os oitavos, mas vai querer garantir o primeiro lugar. Já a Coreia ainda sonha com o apuramento.

A equipa das quinas soma seis pontos, após vitórias contra Gana e Uruguai. Os asiáticos têm apenas um ponto (empate contra o Uruguai).

No histórico entre as duas seleções, salta à vista uma partida a 14 de junho de 2022, durante o Mundial da Coreia – Japão.

Depois de os comandados de António Oliveira terem perdido com os Estados Unidos (3-2) e goleado a Polónia (4-0), com a Coreia do Sul a vitória dava apuramento (tal como o empate se houvesse combinação de resultados na outra partida).

A chamada “geração de ouro” (Luís Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto, Fernando Couto, Jorge Costa, Vítor Baía, entre outros) procurava um bom mundial, mas um momento infeliz de João Vieira Pinto, que agrediu o árbitro Ángel Sánchez, levou à expulsão do avançado luso perto da meia hora de jogo em Incheon.

Na segunda parte os coreanos marcaram por Park Ji-Sung e Portugal foi eliminado ainda na fase de grupos.

A preparação, em Macau, já tinha deixado dúvidas e os resultados acabaram por ficar aquém das expectativas.

O incidente com JVP, agora diretor da FPF, levou a castigo do avançado por seis meses. Também vários outros jogadores aproveitaram para terminar a carreira com a equipa das quinas: Jorge Costa, Paulo Sousa, Abel Xavier, Paulo Bento e Pedro Barbosa.

Vinte anos depois, as duas seleções voltam a encontrar-se. Portugal já está apurado, mas quer garantir o primeiro lugar e ter mais um dia de descanso para os oitavos de final.

Paulo Bento, ex-internacional luso e antigo selecionador nacional, comanda agora a Coreia do Sul. Em conferência de imprensa disse: “Creio que não faltarei à verdade se disser que estaremos perante uma das melhores gerações do futebol português, se não a melhor. Uma equipa qualificada, que tentará ficar no primeiro lugar e tudo isto traz grandes dificuldades à nossa equipa. Ao mesmo tempo, um enorme desafio. Procurar responder da melhor forma a este desafio e fazer até ao último momento tudo o que as nossas possibilidades permitam”.

Já Fernando Santos refere: "Sabemos a dificuldade do jogo, porque a Coreia é um adversário de muita qualidade. Fez dois jogos tremendos e os resultados não acompanharam as excelentes exibições. São muito rápidos, objetivos na frente e com os laterais muito subidos".

A equipa das quinas deverá fazer várias alterações no onze habitual. Quatro jogadores têm amarelo e podem ser poupados. Para além disso, Cristiano Ronaldo joga? António Silva estreia-se?

Portugal e Coreia do Sul jogam esta sexta-feira, a partir das 15h00, no Estádio Education City, em Doha. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.