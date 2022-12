Ronaldo em dúvida para a Coreia do Sul. "Não sei se a probabilidade de jogar é 50-50"

Cristiano Ronaldo está em dúvida para o jogo da seleção nacional frente à Coreia do Sul, referente à última jornada da fase de grupo do Campeonato do Mundo.

O avançado português, que falhou o treino de quarta-feira, deverá voltar hoje ao relvado para treinar com a equipa, mas Fernando Santos assume que o capitão poderá não ser opção.

"Em princípio vai treinar logo, depende do treino. Nem sei se a probabilidade é 50-50. Se treinar, será um dos disponíveis", disse.

Portugal não conta com Nuno Mendes e Danilo Pereira, fora do Campeonato do Mundo, e Otávio também ainda não recupera a tempo do jogo com a Coreia do Sul. Fernando Santos assume alguma rotação na equipa, não só pelo cansaço, como pela gestão de possíveis suspensões.

"O que temos de fazer é ficar em primeiro lugar, tenho confiança total em todos os jogadores, temos três que estão de fora e vamos ver o que acontece com um ou outro. A jogar de quatro em quatro dias começa a doer um bocado. Há jogadores a acusar fadiga, que leva a lesões. Temos de avaliar bem, para além da questão dos cartões amarelos", diz.

Portugal-Coreia do Sul está marcado para a próxima sexta-feira, às 15h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt