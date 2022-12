"Nuno Mendes pediu para ficar com a seleção e o PSG aceitou"

Fernando Santos, selecionador nacional, lamentou a lesão que tira Nuno Mendes do Campeonato do Mundo e revela que foi o lateral que pediu para continuar com a seleção, um pedido aceite pelo seu clube, o Paris Saint-Germain.

"Infelizmente vai ficar fora do Mundial. Continua connosco por vontade expressa do jogador e que o clube acedeu. Teríamos de colocar a questão ao clube, mas eles aceitaram porque pode fazer aqui a recuperação. Ele mostrou grande vontade de estar connosco, mostra o estado de espírito e união desta equipa", disse.

A Renascença noticiou, na noite de quarta-feira, que o lateral não volta à competição a tempo de ainda jogar o Mundial, depois de uma lesão muscular na coxa esquerda frente ao Uruguai.

Ao que Bola Branca apurou, Nuno Mendes enfrenta um período de paragem de cerca de dois meses e regressará à competição apenas no final de janeiro, já muito depois do fim do Mundial.



Nuno Mendes junta-se a Danilo Pereira no lote de jogadores da seleção indisponíveis para o resto do Mundial, ainda que exista uma pequena esperança da recuperção de Danilo a tempo de uma eventual presença nas meias-finais e final. Os dois defesas são dor de cabeça a Fernando Santos no setor mais recusado.

O Coreia do Sul-Portugal está agendado para as 15h00 de sexta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.