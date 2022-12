Lesionado, mas não dispensado. Nuno Mendes fica com a seleção no Qatar

Nuno Mendes não volta a jogar pela seleção nacional no Mundial do Qatar, mas não regressa já ao PSG e ficará com a equipa no Qatar.

A Renascença noticiou, na noite de quarta-feira, que o lateral não volta à competição a tempo de ainda jogar o Mundial, depois de uma lesão muscular na coxa esquerda frente ao Uruguai.

A Federação Portuguesa de Futebol comunciou na manhã desta quinta-feira que o jogador está "indisponível para os trabalhos da seleção nacional", juntando que o lateral "continuará integrado na comitiva nacional onde iniciará o trabalho de recuperação", contribuíndo para o espírito do grupo da seleção.

Ao que Bola Branca apurou, Nuno Mendes enfrenta um período de paragem de cerca de dois meses e regressará à competição apenas no final de janeiro, já muito depois do fim do Mundial.

Nuno Mendes junta-se a Danilo Pereira no lote de jogadores da seleção indisponíveis para o resto do Mundial, ainda que exista uma pequena esperança da recuperção de Danilo a tempo de uma eventual presença nas meias-finais e final. Os dois defesas são dor de cabeça a Fernando Santos no setor mais recusado.

Otávio continua o seu processo de recuperação e deverá recuperar a tempo de ser opção.