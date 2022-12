Cristiano Ronaldo regressa aos treinos na véspera da Coreia do Sul

Cristiano Ronaldo está de regresso aos treinos da seleção nacional. O capitão de equipa esteve nos 15 minutos abertos à comunicação social, ao contrário do que aconteceu na terça e quarta-feira.

O avançado de 37 anos tinha ficado pelo ginásio, mas hoje treinou com o restante grupo, ao contrário de Otávio, Nuno Mendes e Danilo Pereira.

Fernando Santos não sabe se pode contar com Ronaldo no jogo frente à Coreia do Sul, segundo anunciou em conferência de imprensa: "Em princípio vai treinar logo, depende do treino. Nem sei se a probabilidade é 50-50. Se treinar, poderá um dos disponíveis", disse.

Independentemente da sua presença no jogo, a seleção tem um plano para derrotar a Coreia: "Ele saiu nos dois jogos, quer dizer que há um plano quando ele não pode. Mal estaria eu se não houvesse plano".

Portugal-Coreia do Sul está marcado para a próxima sexta-feira, às 15h00