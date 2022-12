Coreia do Sul. Paulo Bento quer bater "uma das melhores gerações do futebol português"

Paulo Bento, treinador português que é o selecionador da Coreia do Sul, quer vencer a seleção portuguesa que tem "uma das melhores gerações do futebol português, se nao a melhor".

A Coreia precisa de vencer Portugal e esperar por um deslize do Gana frente ao Uruguai para seguir para os oitavos de final, enquanto que Portugal já está qualificado e um empate é suficiente para confirmar o primeiro lugar.

"Creio que não faltarei à verdade se disser que estaremos perante uma das melhores gerações do futebol português, se não a melhor. Uma equipa qualificada, que tentará ficar no primeiro lugar e tudo isto traz grandes dificuldades à nossa equipa. Ao mesmo tempo, um enorme desafio. Procurar responder da melhor forma a este desafio e fazer até ao último momento tudo o que as nossas possibilidades permitam", disse, em conferência de imprensa.

Paulo Bento ficará fora do banco de suplentes por ter sido expulso no fim do jogo frente ao Gana. No entanto, isso não terá grande impacto na equipa.

"Não haverá grande diferença, a equipa técnica trabalha comigo há muito tempo, envolvida em todo o processo, competente, preparada. Vai fazer o que estiver ao alcance para poder tomar as decisões que tiverem de tomar. Terão autonomia completa para o fazer. Os jogadores estão identificados com a liderança da equipa técnica, delego muito neles. Não haverá problema com isso", diz.

A seleção nacional poderá fazer poupanças a pensar já nos oitavos de final, acautelar lesões e possíveis suspensões por acumulação de amarelos. Paulo Bento acredita que Portugal não perde qualidade com outros jogadores.

"Portugal tem uma quantidade de jogadores em qualidade, diria que par a grande maioria das posições. Podem jogar de diversas maneiras, de diversos sistemas táticos, jogadores que dominam todos os momentos do jogo. Uma equipa que faz 3/4 substituições e fica, pelo menos, com o mesmo nível e como já referi, é uma equipa que, no jogo de amanhã, à parte do favoritismo natural", diz.

O Coreia do Sul-Portugal está agendado para as 15h00 de sexta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.