Terminou o Mundial 2022 para Nuno Mendes

Nuno Mendes não joga mais no Mundial 2022, devido a lesão, confirmou a Renascença.

O lateral-esquerdo da seleção nacional foi substituído durante a primeira parte do jogo com o Uruguai, na segunda-feira, e não treinou desde então. Esta quarta-feira, o jornal "L'Équipe" adiantou que Nuno Mendes tinha o resto do Campeonato do Mundo em risco, informação que Bola Branca confirma: acabou a participação do defesa, de 20 anos, no Qatar.

Segundo o "L'Équipe", a lesão de Nuno Mendes, na coxa esquerda, é semelhante à que contraiu com o Paris Saint-Germain em outubro, que o deixou fora da competição durante três semanas, até ao final do mês. O defesa chegou condicionado ao estágio da seleção e não treinou nos primeiros dias. Desde então, tem treinado de forma intermitente.

Nuno Mendes, que falhara o jogo de estreia de Portugal no Mundial, com o Gana, jogou os primeiros 42 minutos frente aos uruguaios, porém, não aguentou mais e acabou por ser substituído por Raphael Guerreiro. O jovem defesa saiu de campo pelo próprio pé, mas em lágrimas. Na terça e esta quarta-feira, limitou-se a fazer tratamento.

Fernando Santos deve rodar frente à Coreia do Sul

A Federação Portuguesa de Futebol ainda não deu informação oficial sobre a lesão de Nuno Mendes, nem sobre se continuará no Qatar ou regressará a França, para recuperar da lesão junto do PSG.

No primeiro lugar do grupo H, com seis pontos, Portugal já está apurado para os oitavos de final, pelo que Fernando Santos deverá rodar a equipa frente à Coreia do Sul, na última jornada da fase de grupos.

O Portugal-Coreia do Sul está agendado para as 15h00 de sexta-feira e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.