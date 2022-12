O que espera por Portugal nos oitavos de final e mais além?

Portugal está nos oitavos de final do Mundial 2022, à espera de rival. Tudo depende da classificação com que a seleção nacional terminar o grupo H, mas também de que equipa ficará em que posição no G.

Primeiro, é importante conhecer as contas da equipa das quinas para ganhar o grupo: basta ganhar ou empatar com a Coreia do Sul, na última jornada, independentemente do resultado do Gana-Uruguai.

Também pode perder: o primeiro lugar só escapa se o Gana derrotar o Uruguai e recuperar os três golos de desvantagem que tem para Portugal na diferença de golos (+3 para os portugueses cinco marcados e dois sofridos - contra 0 dos ganeses - cinco marcados e cinco sofridos).

Agora, sim, vamos aos cenários possíveis nos oitavos de final.

Cenário: Portugal em 1.º

Se Portugal terminar em primeiro lugar, defrontará o segundo classificado do grupo G - Brasil, Suíça, Camarões ou Sérvia.

Caso avance para os quartos de final, a seleção nacional terá pela frente o vencedor do duelo entre o primeiro classificado do grupo F (Croácia, Marrocos ou Bélgica) e o segundo do E (Espanha, Japão, Costa Rica ou Alemanha).

Se chegar às meias-finais, cruzar-se-á com Inglaterra (vencedor do grupo B) ou Senegal (2A), ou França (1D) ou Polónia (2C).

Cenário: Portugal em 2.º



Se terminar o grupo H no segundo lugar, a seleção portuguesa irá para o outro lado do quadro da fase a eliminar e medirá forças com o vencedor do grupo G - Brasil, Suíça, Camarões ou Sérvia.

Em caso de apuramento para os quartos de final, Portugal enfrentará o vencedor do E (Espanha, Japão, Costa Rica ou Alemanha) ou o segundo classificado do F (Croácia, Marrocos ou Bélgica).

Chegando às meias-finais, a equipa de Fernando Santos disputará um lugar na final com Países Baixos (1A) ou Estados Unidos (2B), ou Argentina (1C) ou Austrália (2D).

Quadro das eliminatórias: