Nuno Mendes pode falhar o resto do Mundial 2022 devido a lesão, segundo avança o jornal francês "L'Équipe", esta quarta-feira.

Para já, não há informação oficial da Federação Portuguesa de Futebol sobre a lesão do lateral-esquerdo da seleção nacional, que foi substituído durante a primeira parte do jogo com o Uruguai, na segunda-feira.

O "L'Équipe" adianta que a lesão de Nuno Mendes, na coxa esquerda, é semelhante à que contraiu com o PSG em outubro, que o deixou fora da competição durante três semanas, até ao final do mês. O defesa chegou condicionado ao estágio da seleção e não treinou nos primeiros dias. Desde então, tem treinado de forma intermitente, até ao jogo com o Uruguai. Esta quarta-feira e na véspera, limitou-se a fazer tratamento.

Nuno Mendes, que falhara o jogo de estreia de Portugal no Mundial, com o Gana, jogou os primeiros 42 minutos frente aos uruguaios, porém, não aguentou mais e acabou por ser substituído por Raphael Guerreiro. O jovem de 20 anos saiu de campo pelo próprio pé, mas em lágrimas.

Esteja ou não fora do Mundial, é praticamente certo que Nuno Mendes falhará a última jornada da fase de grupos, diante da Coreia do Sul. Em primeiro lugar no grupo H, com seis pontos, Portugal já está apurado para os oitavos de final e Fernando Santos deverá rodar a equipa.

O Portugal-Coreia do Sul está agendado para as 15h00 de sexta-feira e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.