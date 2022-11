Cristiano Ronaldo falha treino da seleção nacional

Fernando Santos já confirmou que deverá poupar alguns jogadores frente à Coreia do Sul, jogo em que precisa apenas de um empate para confirmar o primeiro lugar, e Cristiano Ronaldo é um forte candidato a começar a partida no banco de suplentes.

O selecionador tem mais três baixas: Otávio fez trabalho de recuperação, enquanto que Danilo Pereira e Nuno Mendes limitaram-se a realizar tratamento.

Portugal treinou com 22 jogadores à disposição, já depois da conferência de imprensa com André Silva, que abordou a dúvida do autor do golo frente ao Uruguai e os possíveis emparelhamentos nos oitavos de final.

O Coreia do Sul-Portugal está agendado para as 15h00 de sexta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.