Pedro Martins ainda não viu uma seleção melhor do que Portugal no Mundial

Pedro Martins, treinador português que trabalha atualmente no Qatar, ainda não viu uma seleção em melhor nível do que Portugal neste Campeonato do Mundo.

O técnico esteve no estádio a assistir à vitória sobre o Uruguai e explica que a marca Cristiano Ronaldo tem um peso muito forte no apoio da seleção no Qatar.

"Ronaldo tem grande mérito na imagem da seleção. Estive no estádio e só 10% dos adeptos que torciam por Portugal eram portugueses. A seleção teve resultados extraordinários, mas a imagem internacional do Ronaldo permite isso, que sejamos tão conhecidos e a marca seja tão forte. Vi indianos, paquistaneses, libaneses e pessoas de todos os quadrantes do mundo com bandeiras e camisolas de Portugal e isso não é normal", termina.

A seleção nacional já garantiu apuramento para os oitavos de final e precisa apenas de um empate com a Coreia do Sul para fechar o grupo no primeiro lugar. O jogo arranca às 15h00 da próxima sexta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.