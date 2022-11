Um auditório da Renascença completo para festejar a passagem de Portugal aos oitavos

Foi com nova enchente que a emissão especial da Renascença acompanhou a qualificação de Portugal para os oitavos-de-final do Mundial do Qatar.

A emissão de estreia frente ao Gana foi de tal emoção, que os adeptos voltaram ao auditório da Renascença , não só com mais confiança, mas também com mais amigos e familiares.

Entre pinturas, cachecóis e "cabeleiras" com as cores de Portugal, surgiram várias caras novas, mas também há muitos repetentes.

Com os três pontos conquistados, a seleção nacional garantiu desde já a qualificação à fase seguinte do Campeonato do Mundo. Na próxima sexta-feira, pelas 15h00, Portugal enfrentará a Coreia do Sul, num jogo em que pode garantir o primeiro lugar do grupo.

Frente à seleção de Paulo Bento, que não estará no banco por castigo, basta um empate - ou uma melhor diferença de golos do que a do Gana - para garantir a passagem no primeiro posto.

Acompanhe o terceiro e derradeiro encontro da seleção no Grupo H do Mundial do Qatar com a Renascença. Ouça o relato do Portugal - Coreia do Sul ou siga a atualização ao minuto em rr.sapo.pt.