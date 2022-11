Portugal – Uruguai. A história, as contas e a troca de galhardetes

A seleção portuguesa defronta, esta segunda-feira, o Uruguai na segunda jornada do Grupo H do Mundial 2022. Em caso de triunfo, a equipa das quinas qualifica-se para a fase seguinte da prova no Qatar.

Reza a lenda que foi uma nau portuguesa a primeira a chegar ao Rio da Prata, que tem a Argentina de um lado e o Uruguai de outro, e que os portugueses da altura tudo fizeram para conquistar uma parte do território. Aliás, terão chegado mesmo a assentar arraias na cidade de Colonia, no Uruguai.

O resto da história é conhecida e não sorriu aos lusitanos do século XVII. Também no futebol, a sorte não tem sorrido aos portugueses, mas também é verdade que os encontros bilaterais dentro das quatro linhas não têm sido muitos.

Certo, certo é que Portugal não derrota o Uruguai há 56 anos, desde 26 de junho de 1966. Era um jogo particular, de preparação para o Mundial de Inglaterra onde os magriços foram felizes com o terceiro lugar. Nesse dia, os comandados de Otto Glória venceram por 3-0, no Jamor, com “hat-trick” de José Torres.

O encontro seguinte repetiu-se em 1972 num torneio, a que chamaram “minicopa”, no Brasil. A equipa, liderada por José Augusto, empatou 1-1, com golo de Jaime Graça.

Reencontram-se as duas equipas, apenas, Têm uma equipa muito boa, com individualidades muito boas também, e um treinador experiente que soube levar a equipa à conquista de títulos. Jogam juntos há muito tempo e isso faz de Portugal uma equipa perigosa. Mas nós também temos os nossos argumentos que também fazem de nós um adversário perigoso”,nos oitavos de final de 2018 na Rússia. Nesse 30 de junho, em Sochi, os sul-americanos levaram a melhor (2-1), com bis de Cavani. Foi a primeira vitória do Uruguai sobre Portugal.

O ponta de lança uruguaio, agora no Valência, continua entre os convocados de Diego Alonso, mas não é certo que, desta vez, seja titular.

Rebobinando, a partida foi equilibrada, com (poucas) oportunidades repartidas, algo quezilenta. Portugal teve mais bola, arriscou mais e ainda empatou por Pepe, mas a eficácia uruguaia foi superior.

A seleção celeste, que tem no currículo dois títulos mundiais (1930 e 1950), tem vários (9) repetentes: Muslera, Caceres, Gimenez, Godin, Vecino, Torreira, Betancur, Suarez e o já citado Cavani.

A bem da verdade, os comandados de Fernando Santos também repetem vários cromos: Rui Patrício, Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho, João Mário, Bernardo Silva, André Silva e Cristiano Ronaldo.