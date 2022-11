Pepe: "Tive uma lesão chata, mas tinha o "bichinho" de fazer mais um jogo num Mundial"

Pepe, defesa da seleção nacional, destaca a sua recuperação a uma entorse no joelho para regressar a tempo de jogar no Campeonato do Mundo.

"Tive uma lesão chata, muitos não sabem disso. Trabalhei muito bem no meu clube, que me deu a oportunidade de poder estar a 100% hoje na seleção. Estou feliz, agradeço aos meus companheiros. Tinha o "bichinho" dentro de mim de fazer mais um jogo num Mundial, o meu quarto", disse, à Sport TV.

O central de 39 anos acredita que a vitória foi merecida, depois de uma eliminação "injusta" frente aos uruguaios no último Campeonato do Mundo.

"Fomos uma equipa muito madura, o Uruguai eliminou-se nos último Mundial e sentimos que foi injusto. A equipa entrou com personalidade, com bola. Eles fechados e na transição. Na primeira parte eles tiveram só um lance que o Diogo defendeu, mas fomos muito superiores na segunda parte", termina.

Portugal venceu o Uruguai por 2-0, com dois golos de Bruno Fernandes. Com este resultado, a seleção está nos oitavos de final e precisa apenas de um empate na última jornada, frente à Coreia do Sul, para confirmar o primeiro lugar.