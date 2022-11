Marcelo. “Jogaram todos muito bem”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que os jogadores portugueses “jogaram todos muito bem” contra o Uruguai na segunda jornada do Mundial no Qatar.

"Não sou especialista nisto, mas o Pepe deu muita segurança, o Diogo Costa esteve muito bem, o João Cancelo esteve muitíssimo melhor e o Bruno Fernandes esteve muito bem. O Ronaldo de facto fez um esforço brutal ao ir atrás, vir, ir atrás. Jogaram todos muito bem e a ideia do Fernando Santos em colocar três [jovens] naquele momento, todos com pernas e muito mexidos, desorientou definitivamente o Uruguai", disse.

Segundo o Chefe de Estado, "estamos todos de parabéns e vou tentar dar os parabéns ao selecionador Fernando Santos e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, se eles tiverem tempo de me atender”.

Portugal derrotou o Uruguai, por 2-0, com bis de Bruno Fernandes, e já está apurado para os oitavos de final do Mundial, com seis pontos.

Na sexta-feira, a equipa das quinas defronta a Coreia do Sul a partir das 15h00.