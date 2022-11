Jorge Andrade: "Jogar com Pepe não é um risco, é uma vantagem"

Jorge Andrade confia que Portugal sai beneficiado por jogar com Pepe frente ao Uruguai, apesar dos recentes problemas físicos do central.

Fernando Santos já confirmou: recuperado e face à lesão de Danilo Pereira, o segundo jogo da seleção nacional no Mundial 2022 tratar-se-á do regresso de Pepe à competição ao fim de quase dois meses.

Em entrevista a Bola Branca, Jorge Andrade desvaloriza o facto de o defesa do FC Porto entrar em prova, no jogo teoricamente mais difícil da fase de grupos, quase a frio: "Jogar com o Pepe não é um risco, é uma vantagem, porque, para mim, é um dos melhores centrais do mundo."

"Está provado que, no campo, os centrais têm um papel em que correm menos que os outros [jogadores]. Se a equipa estiver a atacar e a controlar mais o jogo, o Pepe vai, com certeza, ter uma função mais de passe e vai ter de fazer menos coberturas que o normal. Por isso, pode ser, também, que o jogo de Portugal ajude à integração do Pepe para voltar à grande forma", salienta o antigo central do FC Porto e da seleção nacional.