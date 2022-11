Auditório da Renascença volta a encher para levar Portugal à vitória

A emissão de estreia frente ao Gana foi de tal emoção, que os adeptos voltaram ao auditório da Renascença , não só com mais confiança, mas também com mais amigos e familiares.

Entre pinturas, cachecóis e "cabeleiras" com as cores de Portugal, surgem várias caras novas, mas também há muitos repetentes.

Desta vez, o adversário é o Uruguai, com algumas caras conhecidas dos portugueses no onze inicial, como Darwin Núñez e Sebastián Coates.

É com nova enchente que a emissão especial da Renascença e da Galp acompanha o segundo desafio da seleção nacional no Mundial do Qatar.

A família Alves está bastante otimista e acredita em mais um bom resultado para Portugal.

O filho, Filipe, conhece muito bem a seleção adversária, destacando o talento de Valverde, Cavani e Darwin. Entre tantos "sins" confiantes, não será de admirar que a aposta de Filipe recaia sobre o capitão. Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva deverão ser os marcadores de serviço.

Já o irmão, Miguel, também não tem dúvidas que a equipa lusa irá vencer por 2-0. No entanto, o pai não está convencido com a titularidade de Pepe, que "está sem ritmo". "Nem que fosse o António Silva. Ele tem mostrado o que vale e o que merece no Benfica."

De recordar que os comandados de Fernando Santos ganharam frente ao Gana (3-2) na partida inaugural da seleção no Campeonato do Mundo de 2022. Se Portugal conquistar os três pontos frente aos sul-americanos, garante a passagem aos oitavos-de-final da competição.

Acompanhe o segundo encontro da seleção no Mundial do Qatar com a Renascença. Ouça o relato do Portugal - Uruguai ou siga a atualização ao minuto em rr.sapo.pt.