Fernando Santos. "Pepe vai jogar amanhã"

O selecionador Fernando Santos confirma que Pepe “vai jogar amanhã” contra o Uruguai no lugar do lesionado Danilo.

O defesa central do FC Porto “é um monstro. Se há alguém com um papel tão importante no balneário, é ele. Vai jogar amanhã, não haverá problemas”.

Já quanto aos outros lesionados do grupo (Nuno Mendes e Otávio), o técnico nacional remeteu uma decisão final para depois do treino desta tarde.

Sobre o adversário desta segunda-feira, Fernando Santos não tem dúvidas: “É uma equipa muito forte em termos de qualidade técnica, que sabe muito bem o que quer nos momentos do jogo, que joga bem em ataque rápido e coloca muito bem a bola nas costas dos adversários. Temos de ter muita atenção, porque também chama os adversários com posse e pressiona muito forte. Deixa que o adversário se embale e adormeça, para poder apertar forte. Em 2018 ganhou, mas podia ter perdido. Vai ser um grande jogo novamente."

A equipa das quinas tem demonstrado grande variabilidade nas movimentações dos jogadores e é isso que Fernando Santos defende.

“Os jogadores têm total liberdade, mas sabendo que têm de se reorganizar, sem nome e sem número. Em posse, criatividade total e liberdade total. A estreia num campeonato do Mundo pesa um bocado... E isso viu-se, principalmente na primeira parte, onde não soltaram a amarra. É por isso que jogo num sistema muito mais híbrido. Não me interessa se o Bernardo está a direita ou atrás, o Bruno ou Félix. Não me preocupo, até quero, mas sempre com segurança. Não pode é haver anarquia, perder a bola fácil. Quando o adversário entra em posse, entrar rapidamente em organização defensiva”, explicou.

