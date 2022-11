Danilo Pereira está lesionado e tem resto do Mundial em risco

O defesa/médio Danilo Pereira sofreu uma lesão no treino de sábado e é certo que vai falhar os dois jogos da fase de grupos da seleção nacional.

De acordo com uma nota da FPF, o jogador "sofreu uma fractura de três arcos costais, à direita", correndo o risco de não jogar mais no Qatar, mesmo que a equipa continue em prova.

Com problemas físicos têm estado, também, Nuno Mendes e Otávio.

Com o impedimento de Danilo, poderá abrir-se oportunidade para o regresso de Pepe à equipa ou para a estreia em Mundiais do jovem António Silva.

Danilo Pereira, de 31 anos, cumpriu os 90 minutos no encontro de estreia da equipa das ‘quinas’ no Grupo H, diante do Gana (3-2), no Estádio 974, em Lusail.