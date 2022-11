Portugal. Otávio e Nuno Mendes não estão a treinar

Os jogadores Otávio e Nuno Mendes não estão a treinar com a restante Seleção portuguesa no apronto deste sábado.

Os dois atletas estão no Centro de Treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

O médio do FC Porto sofreu um problema muscular na partida contra o Gana. Já o defesa do PSG recupera de uma mialgia.

Os restantes 24 convocados por Fernando Santos estão no relvado.



A equipa das quinas defronta o Uruguai, na segunda-feira, a partir das 19h00, para a segunda jornada da fase de grupos do Grupo H no Mundial do Qatar. Em caso de triunfo, Portugal garante o apuramento para os oitavos de final da prova.