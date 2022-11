Gonçalo Ramos. "Olhar para o empate é meio caminho andado para as coisas não correrem bem"

O avançado Gonçalo Ramos garante que a seleção portuguesa não vai pensar no empate contra o Uruguai porque isso seria meio caminho andado para não correr bem. “Temos de ser favoritos em qualquer jogo”.

"Uma seleção com a qualidade da nossa tem de ser favorita em qualquer jogo. Nunca olhamos para nenhum jogo a pensar no empate, porque é meio caminho andado para que as coisas não corram da melhor maneira", referiu.



Em conferência de imprensa, o jogador do Benfica reafirma: “É importante ganhar já o segundo jogo. Quanto mais rápido nos apurarmos, melhor, para evitarmos azares".

Sobre o adversário de segunda-feira, Gonçalo Ramos não tem dúvidas: “A equipa do Uruguai é muito forte e muito perigosa”. Um dos adversários vai ser Darwin: "É um grande jogador, meu amigo, e estamos preparados para o enfrentar".

Questionado sobre se acreditava poder estar no Qatar, Gonçalo Ramos diz que “estar no Mundial sempre foi um sonho, mas ia sempre depender do trabalho no Benfica”.

“Têm sido dias especiais e é o concretizar de um sonho de criança”, acrescenta.

O plantel tem mais dois avançados (Cristiano Ronaldo e André Silva). “Todos os q estão cá estão preparados para ser titulares, mas também estou cá para aprender”, reconhece.

Por outro lado, Gonçalo Ramos assegurou que o guarda-redes Diogo Costa já ultrapassou o último lance de que foi protagonista no jogo com o Gana e que quase deu o empate aos africanos: "São momentos que podem acontecer a qualquer jogador. Foi um momento menos feliz, mas, felizmente, não sofremos golo e o Diogo está a 100%".