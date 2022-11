Nuno Mendes e Otávio falham treino da seleção

Nuno Mendes e Otávio não integraram o treino desta manhã devido a problemas físicos. Os dois jogadores limitaram-se a fazer treino especifico de recuperação. O lateral tem treinado com limitações e mantém a situação, já o médio do FC Porto saiu no jogo com o Gana com queixas na coxa e está a recuperar.

Este foi o primeiro treino depois da vitória frente ao Gana por 3-2, e teve a presença de 14 jogadores que trabalharam sob as ordens de Fernando Santos. Os titulares no duelo com a seleção africana fizeram sessão de recuperação no ginásio.

Portugal prepara agora o jogo com o Uruguai que está marcado para as 19h00 de segunda-feira.