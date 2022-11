Cristiano Ronaldo. Quinto Mundial a marcar "é a prova de que não há impossíveis"

Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de motivação à seleção nacional, esta sexta-feira, após a estreia vitoriosa no Mundial 2022.

O avançado assume que marcar em cinco Mundiais consecutivo - é o primeiro a fazê-lo, entre os homens - "é alcançar um feito que jamais ousaria sonhar, mas também é a prova de que não há impossíveis".

"O orgulho que sinto em representar Portugal só é comparável à alegria que sinto em cada golo que marco pelo meu país, traduzido em vitórias dedicadas ao nosso povo. Vamos em frente! Isto ainda está só a começar", escreve o capitão das equinas no Instagram, com um "emoji" de coração.

Na quinta-feira, Cristiano Ronaldo marcou, de grande penalidade, o primeiro golo da vitória, por 3-2, de Portugal sobre o Gana, na estreia no Mundial do Qatar. Com isso, tornou-se o primeiro jogador masculino a marcar em cinco fases finais seguidas de Campeonatos do Mundo.

Cristiano Ronaldo apontou um golo em 2006, um em 2010, um em 2014, quatro em 2018 e um em 2022. Este foi o oitavo golo do capitão em Mundiais (está a um de Eusébio) e o 118.º ao serviço da seleção.