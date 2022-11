Selecionador do Gana critica árbitro. "Penálti foi uma prenda do árbitro"

Otto Addo, selecionador do Gana, afirma que o penálti que dá origem ao primeiro golo da seleção nacional é "uma prenda do árbitro".

Em conferencia de imprensa depois do fim do jogo, o treinador da seleção africana não poupou nas críticas ao árbitro norte-americano Ismail Elfath.

"Penso que o árbitro não tomou a decisão certa no lance do penálti. Tentei falar com ele depois do jogo, mas disseram-me que não era possível. Se alguém marca um golo, parabéns, mas foi com prendas especiais dos árbitros", disse.

O videoárbitro Bola Branca concorda com a opinião do selecionador Otto Addo: o penálti sobre Ronaldo é mal assinalado.

No entanto, Paulo Pereira acredita que Seidu deveria ter sido expulso no Gana e que há uma grande penalidade por marcar a favor de Portugal no primeiro tempo, num lance com João Félix.

Otto Addo diz que a derrota é "claramente desapontante". "Sabíamos que Portugal era bom em posse, mas fomos bons a defender. Quando marcaram, tudo mudou e torna-se complicado contra uma equipa de classe mundial. Fomos corajosos e ficámos perto do 3-3. "Ainda temos uma hipótese. Queremos vencer a Coreia e que Portugal vença o Uruguai para ainda pensarmos em ser segundos".