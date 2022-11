Otávio está “mais ou menos” após lesão contra o Gana

O médio Otávio saiu lesionado do Portugal – Gana, com queixas na coxa da perna direita.

No final da partida que abriu a participação lusa no Mundial do Qatar, o jogador do FC Porto não foi muito expansivo sobre a lesão. Questionado sobre como se sentia, respondeu: “Mais ou menos."

O atleta vai ser reavaliado nas próximas horas.

Portugal derrotou o Gana, por 3-2, com golos de Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão.

A equipa das quinas lidera o grupo H com três pontos, depois de Uruguai e Coreia do Sul terem empatado 0-0.

Os comandados de Fernando Santos voltam a jogar no dia 28 de dezembro, contra o Uruguai.