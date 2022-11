O defesa esquerdo Nuno Mendes está fora da ficha do Portugal – Gana, do Mundial do Qatar.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a ausência do jogador do PSG é apenas por “uma questão de precaução”, não existindo problema grave com o jogador.

De recordar que Nuno Mendes falhou o penúltimo treino da equipa, mas já tinha estado no apronto de véspera.