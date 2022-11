Exibição infeliz e com três erros graves do árbitro norte-americano Ismail Elfath no jogo entre Portugal e Gana. O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 1 à prestação do juiz que se estreou em Campeonatos do Mundo.

O especialista em arbitragem da Renascença acredita que Ismail Elfath "estreou-se num Mundial, mas pode ter sido o último jogo, tantos e tão graves os erros que cometeu".

Na primeira parte, há um "um penálti por assinalar para Portugal. Félix chega primeiro à bola, é pontapeado por Seidu. O árbitro assinalou algo que não aconteceu, que foi falta do português".

No segundo tempo, "não existe penálti sobre Cristiano Ronaldo. É muito mais do que forçado. Ele deixou o pé para trás, um outro erro grave do árbitro".

Minutos antes, Seidu deveria ter sido expulso no Gana: "Aos 56 minutos, mostrou cartão amarelo a Seidu por uma falta sobre Félix, há a troca de 'galhardetes' com cabeça. Quando vi o árbitro a chamar o jogador pensei que iria ser expulso, para minha surpresa não. Grande diálogo, ou seja, viu algo de anormal. Teria de punir disciplinarmente, Seidu teria de ser expulso".

Portugal venceu o jogo por 3-2, com golos de Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão.