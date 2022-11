Fernando Santos. "São três pontos importantes", mas "o 3-2 não faz sentido nenhum"

O selecionador Fernando Santos considera que esta vitória sobre o Gana (3-2) é “importante”, mas deixa críticas à forma como Portugal sofreu os golos.

“O 3-2 não faz sentido nenhum. Temos de tirar as coisas importantes, as muito positivas. Tivemos uma primeira parte não totalmente conseguida, mas com a equipa muito organizada, reativa à perda. O Gana não nos conseguiu incomodar. Jogaram com um bloco muito fechado. Tivemos muita posse de bola, mas faltou agredir o adversário, agredir com bola, no espaço”, disse.

Fernando Santos considera que “a partir dos 30 minutos melhorámos muito esse aspeto. Criámos ali duas ou três situações de golo. Controlando, mas sem grandes oportunidades. Disse isso aos jogadores ao intervalo, disse para manterem a postura, com foco no jogo, com personalidade. Tivemos uma segunda parte boa, fizemos o golo”.

No entanto, “depois não sei, acontecem estas coisas que não deviam acontecer. Depois acordámos outra vez, voltámos ao jogo”.

A fechar as declarações à Sporttv, o técnico nacional terminou a dizer que "são três pontos importantes. O empate no outro jogo não me interessa. Mais uma vitória e podemos seguir em frente."