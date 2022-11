Chegou o dia de Portugal no Mundial

Portugal só se cruzou uma vez com o Gana, no Mundial 2014 (vitória por 2-1). A seleção nacional vai tentar algo que não consegue desde 2006: vencer na partida de estreia num Mundial. Em 2010 começou com um empate frente à Costa do Marfim (0-0), em 2014 foi goleado pela Alemanha (4-0) e em 2018 empatou com a Espanha (3-3). A equipa das quinas não se pode queixar de falta de avisos para os perigos de desvalorizar seleções teoricamente mais fracas, neste Mundial. Na terça-feira, a Arábia Saudita derrotou (2-1) a Argentina e, na quarta-feira, a Alemanha foi surpreendida (2-1) pelo Japão. Na antevisão do encontro, na véspera, Fernando Santos assumiu ambição de ganhar, mas admitiu que todos na seleção "assinavam por baixo" empatar os três jogos da fase de grupos e conquistar o Mundial. "Não há nenhuma equipa, nenhum treinador, nenhum jogador que não tenha pelo menos o sonho. Nós temos o sonho e eu acredito que temos a capacidade. Não somos arrogantes, não achamos que somos os melhores do mundo, mas confiamos na qualidade da nossa equipa", salientou.

Emissão especial de Bola Branca

No outro jogo do grupo H, a Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, vai defrontar o Uruguai, "carrasco" de Portugal no Rússia 2018 (1-2 nos "oitavos"), no Estádio Education City, em Doha, às 13h00. Portugal e Gana defrontam-se às 16h00, no Estádio 974, em Doha, com arbitragem dos norte-americanos Ismail Elfath (principal) Armando Villarreal (VAR). Todos os jogos da seleção nacional terão relato, desde o Qatar, na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O Portugal-Gana terá comentários de José Nuno Azevedo e Silas, mais a análise à arbitragem do VAR Bola Branca, Paulo Pereira. Também haverá Tertúlia Bola Branca antes e depois do jogo, com um painel de comentadores, em direto no Auditório da Renascença, em Lisboa.