Seleção sub-21 perde particular com Japão

A seleção portuguesa de sub-21 perdeu com o Japão, por 2-1, em Portimão, esta terça-feira, em jogo particular de preparação para o Europeu de 2023, marcado pelas lesões madrugadoras dos dois jogadores.

No segundo e último jogo particular do estágio algarvio, concluído esta terça-feira, Portugal viu-se privado de Fábio Silva e Tiago Gouveia nos 20 minutos iniciais, antes de Yutaro Oda abrir o ativo (21) para os nipónicos.

Fábio Vieira ainda empatou, de penálti (78), mas Shota Fujio, nos descontos (90+2), assinou o golo que impôs o primeiro desaire dos sub-21 lusos desde a derrota com a Alemanha, na final do Euro 2021, após o qual Portugal somava um ciclo de 11 vitórias e um empate.

Na fase final do Europeu de sub-21, que se disputa na Geórgia e na Roménia em 2023, Portugal integra o Grupo A, defrontando Geórgia (21 de junho), Países Baixos (24) e Bélgica (27).