Quaresma pede fim da novela e garante Cristiano Ronaldo ainda mais motivado no Mundial

Ricardo Quaresma considera que já é hora de fechar o "caso" Cristiano Ronaldo e garante que o capitão da seleção nacional está ainda mais motivado, após a saída do Manchester United, para brilhar no Mundial.

Em declarações à Sport TV, esta quarta-feira, o antigo internacional português e amigo de CR7 salienta que o avançado "sabe da vida dele" e que, agora, "o mais importante é focarmo-nos na seleção".

"A história à volta do Cristiano já deviam acabar com isso. Ele quando foi para este Mundial já foi motivado e, com esta situação, ainda se vai motivar mais, porque acredito que ainda queira jogar", frisa.

Quaresma realça que é amigo de Ronaldo, pelo que "esteja onde ele estiver" vai desejar-lhe "a maior saúdo do mundo e que seja feliz".

"Vou ser sempre amigo dele. Só ele pode falar e só ele pode decidir o futuro dele. Nesta fase em que já não tem nada a mostrar, o mais importante é desfrutar do futebol", sublinha o extremo, de 39 anos.

Ganhar o primeiro jogo para ganhar confiança

Ricardo Quaresma vai estar a torcer para que Portugal entre "com o pé direito" no Mundial. Para isso, é preciso ganhar ao Gana, na estreia, na quinta-feira, o que dará "mais confiança para o que aí vem".

"A nossa seleção está preparada. É um Mundial, não há jogos fáceis. Toda a gente tem o sonho de ganhar e chegar o mais longe possível. Temos grande qualidade e equipa para vencer o Gana", afiança o avançado, à margem de uma campanha publicitária da Worten, em Lisboa.

Portugal estreia-se no Mundial 2022 na quinta-feira, a partir das 16h00, frente ao Gana, no Estádio 974. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.