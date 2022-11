Futre. “Seria maravilhoso se Cristiano Ronaldo se retirasse com a copa do Mundo”

O antigo futebolista Paulo Futre espera que Cristiano Ronaldo "não jogue em mais nenhuma equipa" se isso significar que a Seleção portuguesa seja campeã mundial, como revelou na entrevista a Piers Morgan.

Cristiano Ronaldo vai sair do Manchester United "com efeitos imediatos" e por acordo mútuo, anunciou na terça-feira o clube inglês, na sequência de uma entrevista em que o avançado disse sentir-se "traído" e desrespeitado no clube, ao qual voltou em 2021.

"Espero que ele não jogue em mais nenhuma equipa. Ele disse na entrevista que, se for campeão do mundo, retira-se. Seria um sonho maravilhoso que ele não jogasse em mais nenhuma equipa e se retirasse com a copa do Mundo nas mãos", lembrou Futre.

À margem de uma ação promocional de uma loja de produtos eletrónicos, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, o antigo jogador de Sporting, FC Porto e Benfica, e que se notabilizou ao serviço dos espanhóis do Atlético de Madrid, nomeou também outras possibilidades de carreira que considera positivas para o internacional luso e o futebol.

"Há dois clubes onde seria muito bem recebido pelos adeptos: Sporting e Real Madrid. Agora, também houve esta publicidade que fez com o Messi. Nunca se sabe se Neymar ou Mbappé podem sair [do Paris Saint-Germain]. Como amante do futebol, ver estes dois 'extraterrestres' a acabar a carreira juntos seria um sonho para todos", apontou.

Instado a comentar o conflito entre Ronaldo e o clube inglês, em particular com Erik Ten Hag, Paulo Futre afirmou que, tal como o atual capitão da seleção portuguesa, não respeita o treinador neerlandês e realçou a vontade de vingança neste Mundial.

"Sabemos que o Cristiano é o 'número um' a vingar-se dentro do campo. Vamos lá ver se este 'artista' [Ten Hag] não vai ter pesadelos - oxalá que sim - durante o Mundial. É sinal que o Cristiano está a fazer golos e um grande Campeonato do Mundo", afirmou.