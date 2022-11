Fernando Santos. Divórcio Cristiano Ronaldo-Manchester United "não é tema" na seleção

Fernando Santos garante que o divórcio entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United e o futuro do capitão de Portugal "não é tema" entre a seleção nacional, na véspera da estreia no Mundial 2022, no Qatar.

"Toda a gente está muito focada, o assunto não foi sequer falado, não houve um único comentário no espaço de trabalho e de lazer. Não é tema, não é assunto, nem do próprio. Foco total dos meus jogadores, muito convictos do que têm de fazer, da dificuldade que os espera, vencer uma competição destas é extremamente difícil para qualquer seleção", salienta o selecionador nacional, em conferência de imprensa.

O Manchester United anunciou, na terça-feira, a rescisão de contrato com Cristiano Ronaldo, por mútuo acordo e com efeito imediato, ao fim de época e meia. O capitão da seleção nacional assumiu, também em nota oficial, que era a "altura certa para procurar um novo desafio".

Cristiano Ronaldo está concentrado com a seleção nacional, que na quinta-feira estreia-se no Mundial 2022 frente ao Gana, a partir das 16h00, no Estádio 974, em Doha. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.