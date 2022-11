Árbitro americano na estreia de Portugal no Mundial

O árbitro norte-americano Ismail Elfath foi designado para dirigir o jogo de estreia de Portugal no Mundial 2022 de futebol, diante do Gana, a contar para o Grupo H, na quinta-feira, anunciou a FIFA.

Elfath, de 40 anos, é um dos 28 estreantes em Mundiais e vai arbitrar pela primeira vez um encontro da principal seleção portuguesa, sendo que a única ligação às cores lusas diz respeito a um jogo da formação de sub-20, no Mundial de 2019, na Polónia.

Na altura, o norte-americano foi escalado para dirigir a partida da fase de grupos com a Argentina, que Portugal perdeu por 2-0. Essa formação contava com Diogo Costa, Diogo Dalot e Rafael Leão, que agora estão ao serviço da seleção AA no Mundial 2022.

Internacional desde 2016, Elfath será auxiliado em campo pelos compatriotas Kyle Atkins e Corey Parker, enquanto a francesa Stéphanie Frappart vai desempenhar as funções de quarto árbitro.

O também norte-americano Armando Villarreal será o videoárbitro.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial 2022, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.