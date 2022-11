"Temos de começar bem e com pé direito", assume Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo assume que seria um sonho ganhar o mundial. “Seria espetacular”, diz o capitão.

Numa conferência de imprensa no Qatar, onde está com a seleção nacional em preparação para a estreia no Mundial 2022, diante do Gana, na quinta-feira, Cristiano Ronaldo disse que teve “um pequeno probleminha”, mas já está “recuperado”.

“Tenho feito bons treinos, eu e a equipa e sinto-me preparado para começar o Mundial da melhor maneira e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos”, referiu.

Cristiano Ronaldo disse ter boas memórias dos mundiais anteriores e assumiu que esta seleção tem um potencial enorme.

“Temos de começar bem e com pé direito para ganhar confiança e a partir daí ir devagarinho”, começou por dizer em relação ao jogo com o Gana.

CR7 disse que "esta geração é muito boa" estando "extremamente otimista que vai correr bem".

"Espero que o vencedor final seja Portugal", assumiu.

Questionado pelos jornalistas afirma que “adoraria ganhar esta competição”, mas para isso têm que ser os melhores.

Na sua opinião Brasil, Argentina e França são as seleções favoritas.

E falta-lhe esse título? “Seria mágico e um sonho, mas volto a referir. Na vida não me falta nada e tive mais do que eu esperava. Ganhar o Mundial seria um sonho. Todas as equipas querem ganhar, mas só uma pode ganhar. Temos de pensar com calma.”

Após defrontar o Gana, na quinta-feira, Portugal mede forças com o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.

[em atualização]