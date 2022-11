Portugal na máxima força a três dias da estreia no Mundial

A seleção nacional treinou na máxima força, esta segunda-feira, em nova sessão de preparação para a estreia no Mundial 2022, diante do Gana.

Os 26 jogadores estiveram à disposição de Fernando Santos, pelo segundo dia consecutivo, naquele que foi o terceiro dia de treinos no Qatar.

Pepe, que esteve afastado das competições durante quase um mês e meio antes de ser chamado para o Mundial, aparenta já não ter o joelho esquerdo ligado. António Silva, Diogo Dalot, William Carvalho, Otávio, João Félix e André Silva voltaram a trabalhar no relvado, tal como no domingo, depois de, no sábado, terem feito trabalho de ginásio.



Durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, nos arredores de Doha, os jogadores fizeram exercícios de aquecimento sem bola e, depois, foram divididos em dois, para simulação de situações de jogo.

Portugal prepara a estreia no Mundial do Qatar frente ao Gana, marcada para quinta-feira, às 16h00, no Estádio 974. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.