Palavra de Ronaldo. "Caso Cristiano está encerrado" e o grupo "blindado"

Cristiano Ronaldo garante que a polémica em torno da entrevista em que demonstrou grande descontentamento com o Manchester United é um capítulo encerrado e garante que, à porta da estreia no Mundial 2022, à seleção nacional está protegida da controvérsia.

Em conferência de imprensa no Qatar, esta segunda-feira, o capitão da seleção nacional desvaloriza o timing da entrevista a Piers Morgan, transmitida mesmo antes do início do estágio da seleção para o torneio.

“Na minha vida, o timing é sempre o timing. Obviamente que, do vosso lado, é fácil opinar. Umas vezes verdade, muitas vezes mentiras. O timing é o meu timing. Não tenho de pensar no que os outros pensam. Tenho a certeza que não vai influenciar aqui na seleção. Toda a gente me conhece e sabem aquilo que sou e penso. Não serão influenciados por aquilo que os outros dizem ou pensam”, afirma o capitão.



Segundo o avançado, "o caso Cristiano está encerrado" e “o grupo está bem, está unido, está blindado".

"É um grupo que quer esta competição. Noto que está confiante. Todos querem jogar, que é algo que gosto de ver. Por isso, não tenho dúvidas que nada abalará o plantel”, afiança.

A brincadeira que resultou em "tempestade"



Tal como João Mário e Bruno Fernandes antes dele, CR7 explica o que aconteceu na chegada à concentração da seleção, depois das imagens divulgadas do cumprimento ao companheiro no United:

“Nestas fases finais, há sempre polémica. Essa do Bruno Fernandes foi mais uma que vos correu mal, vocês falham muito. Fiz uma brincadeira com ele, a minha relação com ele é excelente. Ele chegou tarde porque o avião atrasou e perguntei-lhe se tinha vindo de barco. Foi uma brincadeira e fizeram uma tempestade."

"Como foi também com o Cancelo. Ele estava um bocadinho triste no treino, após uma entrada mais ríspida do Félix, agarrei-lhe no pescoço e disse: ‘Então, pá, bora lá’, a puxar para cima”, acrescenta